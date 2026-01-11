Haberler Ekonomi Yargıtay'dan emeklileri ilgilendiren emsal karar: Maaş için konulan haciz geçersiz sayıldı Yargıtay'dan emeklileri ilgilendiren emsal karar: Maaş için konulan haciz geçersiz sayıldı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, icra takibinde emekli borçlunun aynı gün ve aynı dilekçeyle hem borcunu kabul etmesi hem de maaşı üzerine haciz konulmasına muvafakat vermesinin hukuken geçerli olmadığına karar verdi. Takip kesinleşmeden haciz işlemi yapılamayacağını vurgulayan Yargıtay, bu şekilde verilen iznin geçersiz sayılacağına hükmederek emekli maaşına konulan haczin kaldırılması gerektiğini belirtti. İHA









Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gerekçe olarak hukukta haczin ancak takip kesinleştikten sonra yapılabileceğini, önce takibin kesinleşeceğini, sonra haczin talep edileceğini, eğer ikisi aynı anda yapılırsa, 'önceden verilmiş izin' gibi görüldüğü için geçerli olmadığını belirtti.





İHA muhabirinin İçtihat Bülteni Uygulaması'ndan edindiği bilgiye göre, borçlu vekili; alacaklı tarafından müvekkili aleyhine icra takibi yapıldığını ve ödeme emrinin tebliğe çıkarıldığını, müvekkilinin haciz korkusuyla PTT şubesine giderek tebligatı elden aldığını, aynı gün icra müdürlüğüne verdiği dilekçeyle yasal sürelerden feragat ederek emekli maaşının tamamının haczedilmesine muvafakat ettiğini ancak bu muvafakatin geçersiz olduğunu belirterek haczin kaldırılmasını talep etti. Davalı ise şikâyetin reddini talep etti.



İLK DERECE MAHKEMESİ, TALEBİ KABUL ETTİ

İlk derece mahkemesi, somut olayda muvafakat tarihinde takibin henüz kesinleşmediği, bu şekilde takip kesinleşmeden emekli maaşından kesinti yapılmasına yönelik muvafakatin geçerli olmayacağı gerekçesiyle şikâyetin kabulüne emekli maaşı üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verdi.