EİB, ABD hedefini 1.5 milyar dolara çıkardı

TÜRK Moda Endüstrisi, Amerika Birleşik Devletleri'ni radarına aldı. Sektör, ABD pazarında yıllık 1.2 milyar dolarlık ihracatını 1.5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. New York'ta 13-14 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan PV Manufacturing New York Fuarı'na Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 12 firmayla Türkiye Milli Katılım Organizasyonu düzenleyecek. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Pazar Komitesi Başkanı Tala Uğuz, "Fuarda 9'u İzmir'den 3'ü İstanbul'dan firmalar olacak" dedi.