Emekliye taban maaş formülü

Emekliler ve memurlar için yeni maaşlar bu ay hesaplarda olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında artış alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı ise yüzde 18.60 oldu. Yeni maaşlar 17 Ocak'tan itibaren emeklilerin hesaplarına yatmaya başlayacak. Memurlar ise ayın 15'inde yeni maaşlarını alacaklar. Emeklilerin ayrıca taban maaşları da yükseltildi. Enflasyon artışı ile 18.939 lira olan taban maaş Hükümetin kararı ile 20 bin liraya çıkartıldı. Bununla ilgili yasal düzenleme de Meclis gündemine geldi.

YENİ MAAŞLARI E-DEVLETTEN ÖĞRENİN

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni maaşların ayın 17'si ile 28'i arasında alacaklar. Memur emeklileri ise eski rakam üzerinde maaşlarını aldı. Onlara da yüzde 18.60 oranında artırılmış maaşlarından oluşan fark ay sonuna kadar hesaplarına ödenecek. Emeklilerin kaç lira maaş alacakları ile ilgili hesaplamalar da e-devlet üzerinden yapılabilecek. E-devlete yüklenen ek ödeme bilgilerinden yola çıkarak hem kök maaş hem de hesaba yatırılacak rakamı hesaplamak mümkün oluyor. Ek ödeme rakamı 25 ile çarpıldığında kök maaş, 26 ile çarpıldığında ise hesaba yatırılacak peni maaş ortaya çıkıyor. Ek ödemeyi 25 ile çarptığınızda kök maaşınız 20 bin liranın altında çıkarsa en düşük maaş olan 20 bin liraya tamamlanacak. Bu emeklilere seyyanen ödeme yapılacak.