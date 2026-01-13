Gram altın ve gümüşte son durum ne? İslam Memiş tarih verdi

"Döviz kurları stabil, olumsuz bir gelişme yok yatay seyir devam ediyor. Ama altın ve gümüşte tansiyon yüksek. Ons altın 4584 dolar seviyesinde ons gümüş 86 dolarda. Çok yüksek. Emtialar üzerinden bir savaş var. Altında söz sahibi ABD, gümüşte ise Çin . Bu savaş muhtemelen devam edecek. Yatırımcılar elindeki varlıklara sahip çıkmalı. Özellikle altın gümüş tarafında Haziran ayına kadar yılın ilk yarısında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ama yılın ikinci yarısında biraz daha dinlenen, biraz daha düşüş trendinde bir altın gümüş piyasası görebiliriz. Ana trende odaklanacağız. Hazirandan önce bankalar kredi musluklarını açabilir. Bankalar müşterilerine nakit dağıtacağı bir dönem olabilir. Bu dönemde emlak daha çok talep görür. İkinci yarıda ise borsayı, kripto parayı daha çok konuşacağız. İkinci yarıda yine ev alacaklar, araba alacaklar bu tarafta yoğunlaşabilir. Teşvikler kamuoyuna sunulabilir. Bu dönemde iyimser tablo bekliyoruz. "

Altın ve gümüşte için önemli virajı açıklayan İslam Memiş, Haziran ayına işaret etti. İslam Memiş, şunları kaydetti:

"AL-SAT DEĞİL, AL-YAT YATIRIMCISI OLUN"

İslam Memiş, manipülasyona karşı yatırımcıları "Vatandaşların yapacağı tek bir şey var. Uzun vadeli yatırımcı olacaksın. Kısa vadeli al-sat piyasasından uzak duracaksın. Merkez Bankaları bile önünü göremiyor. Her gün sürprizlerin olduğu bir piyasada yapacağınız tek model al unut olacaktır. Birikimlerini çeşitlendireceksin. Bu yıl yatırımcıların birikimlerini koruma yılı. Ev ihtiyacınız varsa yükselişleri değerlenidirp, başınızı sokacak bir evi almanız lazım" ifadeleriyle uyardı.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ NE KADAR OLACAK?

İslam Memiş gram altın ve gümüş için beklentisini şu sözlerle açıkladı:

"Bu yılın ilk yarısında yine 4.880 dolar ons altın tarafında, 8.000 TL seviyesi gram altın tarafında bekliyoruz. Gümüş fiyatları şu anda tarihi zirvelerde. Bu fiyatların sert bir düzeltmesi olabilir. Gümüş altına kıyasla daha farklı bir emtia. Sabır ister. Çok sert hareketler gösterir. Gümüşün gram fiyatında bu yılın ilk yarısında 140-150 lira beklentimiz var. 2026 yılında biz altın ve gümüş fiyatlarında böyle yüzde 100, yüzde 200 bir getiri bekliyor muyuz? Hayır beklemiyoruz. Rüzgar tersine dönebilir. Sadece altın ve gümüşe bel bağlayarak yatırım yapmayın. Evet değerli varlıktır, sizi korur ama hayal kurmak farklı Gramı 30 TL olan bir gümüş almadın bugün 118 TL. Bu seviyeden alırsan ne kadar kazandıracak? Tekrar bir düzetlem yapacak mı? Belirsizlik çok fazla. Altında 500 dolar işçilik vardı, 5 bin dolara yükseldi. Ekstra bir işçilik maliyeti var."