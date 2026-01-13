Güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik kaç TL? 13 Ocak Salı altın fiyatları...

Altın piyasası, yeni haftanın ilk günlerinde yatırımcıların ve altın alım-satımı yapmayı düşünen vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. 13 Ocak Salı günü itibarıyla, son dönemde dalgalı bir görünüm sergileyen altın fiyatları piyasaların odağında bulunuyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle yön arayışını sürdüren altın, gün içinde yaşanan fiyat değişimleriyle dikkat çekiyor.Peki, bugün altın fiyatları kaç TL?
CANLI GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 6.375,85
SATIŞ(TL) 6.376,62
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 10.436,00
SATIŞ(TL) 10.529,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 42.685,00
SATIŞ(TL) 43.328,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?
ALIŞ(TL) 5.824,07
SATIŞ(TL)6.094,60
ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 4.597,97
SATIŞ(USD) 4.597,97