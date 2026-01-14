Gözler ikramiyede!

ASGARİ ücret ve emekli zamlarının netleşmesinin ardından gözler, bayram ikramiyesine çevrildi. Kulislerde bayram ikramiyesinin 1.000 TL veya 1.500 TL artışla 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında olabileceği konuşuluyor. Ancak ikramiyenin 5 bin TL olmasının ağırlık kazandığı ifade ediliyor. Ramazan Bayramı ikramiye ödemelerinin 9-14 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor.
2018 YILINDA BAŞLANDI
İLK kez 2018'de 1.000 TL olarak uygulamaya giren bayram ikramiyesi, geçen yıl 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmişti. Bu yıl ise artışın 1.000 ila 1.500 TL arasında olabileceği hesaplanıyor. 2026 yılına girerken, önce SSK ve Bağ- Kur'lular ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam netlik kazandı. SSK ve Bağ- Kur'lulara yüzde 12.1 zam yapılırken, memur ve memur emeklilerine yüzde 18.6 artış yapıldı.
Merakla beklenen en düşük emekli maaşına ise hükümet tarafından yüzde 18.48 zam oldu. Böylece 20 bin TL olan en düşük emekli maaşı düzenlemesi yarın TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılacak. Şubat ayında başlayacak Ramazan ayı ile birlikte milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyelerin hükümet tarafından önemli oranda artış yapılmasını bekliyor. Kulislerde ise bayram ikramiyelerine yönelik artışın, en düşük emekli maaşına yapılan zammın altına düşmeyeceği yönünde. Buna göre 18.48 oranında artış yapılması halinde 4 bin TL olan bayram ikramiyesi 4 bin 740 TL'ye çıkacak. Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 18.6 oranında artışın dikkate alınması halinde ise bu rakam 4 bin 744 TL olacak.
MASADA İKİ RAKAM VAR
ALINAN bilgilere göre, bayram ikramiyelerinin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında olabileceği yönünde iki rakam gündemde. Ancak 5 bin TL'nin ağırlıklı olduğu belirtiliyor. Ekonomi yönetimi bayram ikramiyelerinin bütçe üzerindeki yüküne ilişkin etki analizi hazırlıyor. Etki analizinde ortaya çıkacak mali yük senaryolarına göre hükümet bayram ikramiyelerindeki artışa karar verecek. Böylece 2026 yılı içinde emeklilerin cebine Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde toplam 10 bin ve 11 bin TL arasında ikramiye girecek.
ÖDEME TAKVİMİ NETLEŞTİ
Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlıyor. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında olacak. Ödeme taslağına göre normal emekli aylığı ödeme günü 25, 26, 27 ve 28 olan Bağ-Kur'lular 9 Mart Pazartesi ikramiyelerini alacak. Emekli Sandığı emeklilileri 10 Mart Salı günü alırken, normal emekli aylığı ödeme günü 17,18 ve 19 olan SSK'lılar 11 Mart çarşamba günü, 20, 21 ve 22 olan SSK'lılar 12 Mart Perşembe, 23, 24, 25 ve 26 olanlar ise 13 Mart Cuma günü ikramiyelerini alabilecek.