Oto yan sanayisi küresel pazarda rekor tazeledi

TÜRKİYE otomotiv endüstrisi, yan sanayi ihracatında geçen yıl 15 milyar 770 milyon 383 bin dolara ulaşarak yıllık bazda en iyi performansını sergiledi. Endüstrisinin en önemli alt ürün grubu olan "yan sanayi" ihracatında geçen yıl 209 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün gönderildi. Önceki yıl 14 milyar 871 milyon 745 bin dolar olan otomotiv yan sanayi ihracatı, 2025'te yüzde 6 artışla 15 milyar 770 milyon 383 bin dolara çıktı. Böylece, yan sanayide yıllık bazda yeni bir rekor kırıldı. Yan sanayi dış satımı, 41 milyar 521 milyon 96 bin dolarlık otomotiv ihracatının yüzde 38'ini karşıladı.