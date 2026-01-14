Temassız kartla ödeme yapacaklar dikkat! Yarından itibaren değişiyor

Son dakika haberleri...Kart kullanan herkesi yakından ilgilendiren değişiklik yarın itibarıyla başlıyor. Yeni değişiklik ile temassız ödemelerde işlem limiti 2500 TL'ye yükseliyor.









Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 TL'ye çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği, şifresiz işlem limitinin 15 Ocak'tan itibaren 2500 TL olarak uygulanacağı bildirilmişti.

Buna göre; yarın itibarıyla temassız işlem limiti 2.500 TL oluyor. Böylece kart kullanıcıları, temassız ödemelerde daha yüksek tutarlarda şifresiz işlem yapabilecek.