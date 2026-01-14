Temassız kartla ödeme yapacaklar dikkat! Yarından itibaren değişiyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 TL'ye çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği, şifresiz işlem limitinin 15 Ocak'tan itibaren 2500 TL olarak uygulanacağı bildirilmişti.
Buna göre; yarın itibarıyla temassız işlem limiti 2.500 TL oluyor. Böylece kart kullanıcıları, temassız ödemelerde daha yüksek tutarlarda şifresiz işlem yapabilecek.
AVRUPA'DA LİMİT GENELLİKLE 50 AVRO
Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 avro olduğu görülüyor.
ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.