TÜİK rakamları açıkladı: 2025’te dış ticaret haddi 8 puan arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,5 arttı, yakıtlarda yüzde 4,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,2 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 9,3 AZALDI

İhracat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,3 azaldı, yakıtlarda yüzde 6,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,4 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 2,2 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,3 arttı, yakıtlarda yüzde 8,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0,4 ARTTI

İthalat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,4 arttı, yakıtlarda yüzde 8,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,8 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,6 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Ekim ayında 138,2 iken 2025 Kasım ayında yüzde 3,6 oranında artarak 143,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Kasım ayında 155,4 iken 2025 yılı Kasım ayında yüzde 5,6 oranında azalarak 146,7 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Ekim ayında 128,4 iken 2025 Kasım ayında yüzde 1,2 oranında artarak 129,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Kasım ayında 124,7 iken 2025 yılı Kasım ayında yüzde 3,5 oranında artarak 129,1 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2025 YILI KASIM AYINDA 92,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Kasım ayında 84,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 8,0 puan artarak, 2025 yılı Kasım ayında 92,8 oldu.