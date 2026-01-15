Altın rekora yakın gümüş tarihi zirvesinde

ALTIN fiyatları dün günü, önceki seansta görülen rekor seviyelere yakın seyrini korurken, gümüş bir kez daha tüm zamanların zirvesini çıkarak 90 dolar sınırına dayandı.

ABD'de açıklanan ve beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini daha da artırdı. Spot altın, yüzde 1 yükselişle ons başına 4 bin 630 dolara çıktı. Altın, önceki gün 4 bin 634,33 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,5 artışla 4 bin 624 dolardan işlem gördü.