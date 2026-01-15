Haberler Ekonomi Bakan Bayraktar yeni lokasyonu açıkladı: 2026'da iki katına çıkacak! Bakan Bayraktar yeni lokasyonu açıkladı: 2026'da iki katına çıkacak! Sakarya gaz sahasında üretimin 2026'da iki katına çıkacağını duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de sondaj için yeni lokasyonu açıkladı. Bakan Bayraktar, Rize'de yaklaşık bin 500 metre su derinliğinde, deniz tabanından 2 bin 500 ila 3 bin metre daha kazıp, hidrokarbon kaynağını arayacaklarını söyledi. DHA









Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ayder Forumu, 'Enerji, Güvenlik ve Diplomasi' temasıyla gerçekleştirildi. Uluslararası katılımın yoğun olduğu organizasyona; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, belediye başkanları, kurum amirleri, yerli ve yabancı basın mensupları ile uluslararası temsilciler katıldı. Toplantıda konuşan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de Rize açıklarında petrol ve doğal gaz başta olmak üzere hidrokarbon kaynağı arayacaklarını söyledi.

"DÜNYADA ADALETSİZ ENERJİ DAĞILIMI VAR" Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, forumda yaptığı konuşmada küresel enerji adaletsizliğine dikkat çekti. Bayraktar, "Enerjinin çatışmaların kaynağı olduğu bir dünyada yaşıyoruz ancak böyle olmaması gerekiyor. Enerji adaletin bir parçası olmalı ve adaletli dağıtılmalıdır. Dünyada bugün 700 milyon insanın elektriğe erişimi yok. Elektriksiz bir hayatı bir düşünün. 2 milyar üzerinde insan hala geleneksel pişirme yöntemleriyle enerji ihtiyacını karşılıyor. Dünyada adaletsiz bir enerji dağılımı var" dedi. KÜRESEL ENERJİ GÜVENLİĞİ VE ELEKTRİKLEŞME TRENDİ Enerji güvenliği konusuna vurgu yapan Bakan Bayraktar, jeopolitik gerilimlerin yoğun olduğu dönemde ülkelerin enerji politikalarını şekillendirdiğini belirtti: "Dünya çok muazzam ölçüde bir elektrikleşmeye gidiyor. Dijitalleşme fenomeniyle birlikte her şey elektrikli hale geliyor ve elektrik talebi sürekli artıyor. Enerji zengini ülkeler, enerjilerini satabilecekleri piyasaları ve lojistik güzergahların güvenliğini sağlama konusunda büyük gayret gösteriyor" ifadelerini kullandı.