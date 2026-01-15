  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Bakan Göktaş duyurdu! 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı

Bakan Göktaş duyurdu! 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bakanlık bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Bakan Göktaş duyurdu! 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Göktaş duyurdu! 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı. Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ve 'http://aile.gov.tr' adresi 'Duyurular' bölümünden ulaşabilirsiniz. Aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Büyük ailemize hoş geldiniz" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA