Bakan Uraloğlu duyurdu: 5G, ülkemizin her bir noktasında olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un rekabetiyle 16 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da otelde düzenlenen Vodafone'un, '5G Çağı: Yeni Nesil Bağlantı ile Yeni Ufuklar' teması altında düzenlediği 'Vodafone Business Tech Connect' programına katıldı. Programa ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy da katılım sağladı.

'FİBER OPTİK AĞ ALTYAPIMIZ, 657 BİN KİLOMETREYE ULAŞTI'

Bakan Uraloğlu, programdaki konuşmasında, Türkiye olarak, teknolojik ve küresel dönüşüme seyirci kalmak yerine aktif bir oyuncu olmayı seçtiklerini vurgulayarak, "Son çeyrek asırda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde, eşsiz altyapı hamleleriyle Türkiye'yi dijital dönüşümün küresel öncüsü yapacak büyük yürüyüşü başlattık ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün fiber optik ağ altyapımız, 657 bin kilometreye yani dünyanın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa ulaşmış durumda. Genişbant internet abone sayımız 98,2 milyona, mobil abone sayımız ise 99,1 milyona yükseldi. Mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 82 milyar dakika konuşma trafiği gerçekleştiriyoruz. Bu rakamlarla, Avrupa'da ortalama aylık 494 dakika mobil kullanım süresiyle lider konumdayız. Bu yıl sonuna kadar fiber uzunluğumuzu yaklaşık 100 bin kilometre artırarak 750 bin kilometreye, genişbant abone sayımızı 106 milyonun üstüne, mobil abone sayımızı ise yaklaşık 102 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.