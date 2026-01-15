Bakan Uraloğlu duyurdu: YHT seferlerine ‘tatil’ düzenlemesi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ara tatilde artan yolcu talebini karşılayabilmek için yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde 24 bin 24 kişilik kapasite artışı yapacaklarını açıkladı.

Ara tatilde artan yolcu talebini karşılayabilmek amacıyla YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde kapasitenin artırılacağını belirten Uraloğlu, "Ara tatilde YHT, ana hat ve bölgesel trenlerimizde toplam 24 bin 24 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Ankara-İstanbul güzergahında 4 günde karşılıklı 8 ek YHT seferi gerçekleştireceğiz, 3 bin 864 kişi daha sevdiklerine YHT konforuyla ulaşacak" değerlendirmesinde bulundu.