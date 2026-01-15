İhracatta Türkiye Ege makası açıldı

TÜRKİYE'NİN ihracatı 2025 yılında yüzde 4,5'luk artışla 261,7 milyar dolardan 273,4 milyar dolara çıkarken, Ege Bölgesi'nin ihracat artış hızı yüzde 0,6'da kaldı. Ege Bölgesi, 2025 yılında Türkiye'ye 43,7 milyar dolar kazandırırken Türkiye'nin ihracat artışından payına düşeni alamadı.
Söz konusu istatistiklere göre İzmir, Manisa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak'ın 2024 yılında 43,4 milyar dolar olan ihracatı 2025 yılında 43,7 milyar dolar olarak kayıt altına alındı. Ege Bölgesi'nin 2024 yılı aralık ayı ihracatı 3 milyar 872 milyon dolar iken, 2025'in aralığındaki ihracatı yüzde 2,7'lik azalışla 3 milyar 768 milyon dolara geriledi.
İzmir, 23 milyar 614 milyon dolarlık ihracatla Türkiye genelinde en çok ihracat yapan üçüncü şehir oldu.