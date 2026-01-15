İzmir’de kira fiyatlarına fren!

İzmir 'de kiralık konut piyasası 2026'ya girerken dikkat çekici bir denge arayışı içine girdi. Daha önce yüksek fiyata kiralanan taşınmazlar, enflasyon karşısında durağan ama pahalı bir tablo ortaya koydu. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre; Karşıyaka , Bornova ve Çiğli gibi metropol ilçelerde kiralar, 25 bin liradan başlayarak konum, bina yaşı ve donanımına göre 60-70 bin lira seviyelerine kadar çıktı.

Konak 'ın merkezi Alsancak bölgesinde ise en düşük ev kiralarının 40 bin lira bandında ilerlediği öğrenildi. Kiralar kağıt üzerinde yüksek gibi gözükse de uzmanlar, fiyatların geçen yıla göre aynı olduğunu savundu. Başka bir ifadeyle 'İzmir'de kiralar düşmedi, ancak enflasyon karşısında değer kaybetti' şeklinde yorumladı.

'25 BİN LİRADAN BAŞLIYOR'

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, piyasada arzın talebi karşıladığını ve bu durumun fiyat artışlarını frenlediğini belirterek, "Şu anda birçok emlakçının elinde kiraya verilmeyi bekleyen daire var. Ev sahipleri boş kalmasını istemediği için uygun kiracı bulduğunda istediği rakamdan bir miktar geri adım atabiliyor. Ancak bu tablo kiraların düştüğü anlamına gelmiyor. Fiyatlar geçen yıla göre artmadı demek daha doğru olur" dedi. Güleroğlu, "Eskiden öğrenciler bireysel olarak ev tutuyordu. Şimdi ise 3-5 kişi birleşerek ev tutuyor ya da yurt ve benzeri alternatiflere yöneliyor. Bu da kiralık daire piyasasında hareketi yavaşlatıyor" dedi. Ekonomik çevreler, mevcut tabloda kiraların seyrini belirleyen ana unsurun arz-talep dengesi olduğuna işaret etti. Kiralık konut arzının halen talebi karşılayabilmesinin, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı sınırladığı vurgulanırken, kısa vadede sert kira artışlarının beklenmediği kaydedildi. Kira fiyatlarında merkez ilçelerde 25 bin lira alt sınır haline gelirken, fiyatların ekonomik göstergeler ve talep hareketliliğine bağlı olarak şekilleneceği de ifade edildi.

İlan piyasası ve sektör ortalamalarına göre kentteki kiraların bazıları şöyle;



KARŞIYAKA

.En düşük: 25 bin lira

.En yüksek: 65-70 bin lira

.(Sahil hattı ve yeni binalarda fiyatlar üst banda yaklaşıyor)



BORNOVA

.En düşük: 25 bin lira

.En yüksek: 55-60 bin lira

.(Üniversite çevresi ve merkezi mahallelerde talep canlı)



ÇİĞLİ

.En düşük: 25 bin lira

.En yüksek: 45-50 bin lira

.(Yeni konut alanlarında fiyatlar yukarı yönlü)



KONAK (ALSANCAK - MERKEZ)

.En düşük: 40 bin lira

.En yüksek: 70 bin lira

.(MERKEZ, sahil ve renovasyon görmüş dairelerde üst sınır zorlanıyor)



BUCA

.En düşük: 20 bin lira (1+1)

.En yüksek: 30 bin lira (2+1/3+1)



BALÇOVA

.En düşük: 30 bin lira

.En yüksek: 55 bin lira

.(TERMAL bölge ve üniversite yakınlığı etkili)



BAYRAKLI

.En düşük: 25 bin lira

.En yüksek: 50-55 bin lira

(YENİ projeler ve site tipi konutlar fiyatı yukarı çekiyor)



NARLIDERE

.En düşük: 30 bin lira

.En yüksek: 60 bin lira

(Sahil hattı ve site yaşamı belirleyici)

GAZİEMİR

.En düşük: 25 bin lira

.En yüksek: 45 bin lira

.(Yeni konut stoğu fiyatları dengeliyor)



MENEMEN

.En düşük: 20-22 bin lira

.En yüksek: 35 bin lira

(Merkezden uzaklaştıkça fiyatlar düşüyor)



KARABAĞLAR

.En düşük: 22-23 bin lira

.En yüksek: 40 bin lira

İlçede fiyatlar metrekare ve bina yaşına göre ayrışıyor)