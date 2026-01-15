Petrol ithalatı kasım 2025’te yüzde 6.3 azaldı

TÜRKİYE'NİN toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, Kasım 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalarak 3 milyon 804 bin 727 tona geriledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Kasım 2025'e ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 6,9 azalarak 2 milyon 418 bin 45 ton olarak gerçekleşti. Bu dönemde motorin türleri ithalatı ise yüzde 2,7 artarak 1 milyon 47 bin 169 tona yükseldi. İthalatın kalan kısmını, benzin ve fuel oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu. Böylece toplam ithalat, Kasım 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalarak 3 milyon 804 bin 727 ton oldu.