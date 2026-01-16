Haberler Ekonomi Altın fiyatları yükselişte! 16 Ocak Cuma canlı altın fiyatları... Altın fiyatları yükselişte! 16 Ocak Cuma canlı altın fiyatları... Son dakika haberleri...Altın fiyatları bugüne yükselişle başladı. Altın almak ve satmak isteyenler fiyatları yakından takip ediyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? İşte 16 Ocak Cuma canlı altın fiyatları... AA









Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 6 bin 392 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 6 bin 408 lira seviyesinde bulunuyor.



Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 652 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 446 liradan satılıyor. Altının onsu dünkü kapanışa göre yatay seyrederken, 4 bin 605 dolardan işlem görüyor.





ABD'nin İran'a yönelik yakın zamanda bir askeri müdahale etmeyeceğine yönelik haber akışı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinde acele etmeyeceğine yönelik öngörüler altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.



Fed üyelerinin enflasyonist baskıların hala sürdüğüne işaret etmesi ve açıklanan makroekonomik verilerle Fed'in haziran ayına kadar faiz indirimi yapmayacağı öngörülüyor.



Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyon baskılarının hala belirgin olduğuna işaret ederek, para politikasını ılımlı bir şekilde kısıtlayıcı tutmayı tercih ettiğini dile getirdi.