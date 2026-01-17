Memur emeklisine fark yatıyor

MEMURLAR ALDI Memurlar ise 15 Ocak'ta yeni maaşlarını aldılar. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin en düşük maaş olarak 20 bin lira ödemeleri ile ilgili yasal düzenleme çıktıktan sonra farklar da yatacak. Memur emeklileri ise maaşlarını ay başında aldıkları için eski rakam üzerinden ödeme yapıldı. Memur emeklilerinin yüzde 18.6 oranındaki artıştan kaynaklanan farkları ise önümüzdeki günlerde hesaplarında olacak. Yüzde 18.6 zam ve taban aylık artışıyla aile yardımı dahil en düşük memur aylığı 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya çıktı. Yani hesaplara en az 61 bin 890 lira yatırılacak.

BU AY İÇİNDE ÖDEME VAR

Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir öğretmene (1/4) 73 bin 368, uzman öğretmene (1/4) 81 bin 219, polise (8/1) 81 bin 617, hemşireye (5/1) 74 bin 770 lira ödenecek. Memurlara ayrıca Ocak zammı 1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği için 14 günlük bir zam farkı da yatırılacak. Sayıları yaklaşık 2.5 milyonu bulan memur emeklilerine ise maaş ödemeleri her ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden, aylıklar zam yansıtılmadan yatırıldı. Bu nedenle yüzde 18.6 zam ve bin lira taban aylık artışıyla oluşan fark bu ay içerisinde verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, zam farkının yatırılacağı tarihi önümüzdeki günlerde duyuracak. Ancak memur emeklilerinin tamamı aylık maaş almıyor. Üç aylık maaş alanlar da bulunuyor. Bu nedenle bazı emeklilere bir aylık zam farkı verilirken, bazılarına da iki ya da üç aylık zam farkı ödenmesi söz konusu olacak. Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım- Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara bir aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara iki aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara üç aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek. Ocak zammı ile en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 22 bin 672 liradan 27 bin 772 liraya yükseldi. En düşük maaşta yaklaşık 5 bin 100 lira tutarında artış kaydedildi. Buna göre bir aylık fark alacak memur emeklisine en az 5 bin 100 lira zam farkı yatırılacak. Üç aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 15 bin 300 lira fark ödemesi gerçekleştirilecek.