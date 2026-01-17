Teknik lise mezunu gençlere 3.8 mılyar lıralık bütçe

MESLEK lisesi ve teknik liselerden mezun genç girişimcilere ve bunları istihdam eden KOBİ'lere Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğiyle yaklaşık 3 milyar 750 milyon lira finansman desteği verilecek. Program kapsamında KGF tarafından 3 milyar lira kefalet desteği sağlanacak. Böylece, KGF ve Halk Bankası işbirliğiyle 3 milyar 750 milyon lira kredi verilecek. Mezun girişimciler 1,5 milyon lira, mezun istihdam eden KOBİ'ler 7,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Kredinin vadesi 12 ay ödemesiz dönem dahil azami 36 ay olacak.