Yeni asgari ücretten sonra işsizlik maaşı kaç TL oldu? İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman yapılıyor?

Milyonlarca çalışan için 2026 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Yeni asgari ücret yüzde 27 zamla net 28 bin 75 TL'ye brüt ise 33 bin 30 TL'ye yükseldi. Asgari ücret ile işsizlik maaşı başta olmak üzere birçok kalemde artış yapıldı.
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?
İşsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanıyor. Burada üst sınır ise yüzde 80 olarak belirleniyor. 2025 yılında 10 bin 323 TL olarak uygulanan en düşük işsizlik maaşı asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam ile 13 bin 212 TL'ye, 20 bin 804 TL olarak uygulanan en yüksek işsizlik maaşı ise 26.424 TL'ye yükseldi. Damga vergisi kesilince ise en yüksek işsizlik maaşı 26 bin 280 TL oldu.
İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
İşsizlik maaşı ödemeleri, her ayın 5'inde hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT şubelerine yatırılıyor. Ocak ayı ödemeleri ayın 5'inde gerçekleşti, ancak işsizlik ödeneği, kişinin son 4 aylık brüt maaş ortalamasına göre hesaplandığı için, Ocak ayında alınan ödeme 2025 yılı asgari ücretine göre yapıldı.
ZAMLI İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Yeni asgari ücret üzerinden hesaplanan tam zamlı işsizlik maaşları ise, Şubat ayı ödemelerinden itibaren (5 Şubat) hesaplara yansıması bekleniyor.
İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Ocak ayı içerisinde yapılan ödemelerle ilgili e-Devlet üzerinden "İşsizlik Ödeneği Sorgulama" yaparak kendi adınıza yatan kesin tutarı ve ödeme planını kontrol edebilirsiniz.
HANGİ MAAŞLA NE KADAR ALINIR?
İşsizlik maaşı, işten ayrılmadan önceki son 4 aylık ortalama brüt kazancınıza göre hesaplanıyor. Asgari ücretle çalışanlar işsiz kaldığında 13.111,72 TL alırken, brüt maaşı 50.000 TL olanlar yaklaşık 19.848,20 TL işsizlik maaşı alacak.
İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINABİLİYOR?
Prim ödeme gün sayınıza göre maaş alma süresi şu şekilde değişiyor
600 gün primi olanlar: 180 gün (6 ay)
900 gün primi olanlar: 240 gün (8 ay)
1080 gün primi olanlar: 300 gün (10 ay)