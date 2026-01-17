Yeni asgari ücretten sonra işsizlik maaşı kaç TL oldu? İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman yapılıyor?

Milyonlarca çalışan için 2026 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Yeni asgari ücret yüzde 27 zamla net 28 bin 75 TL'ye brüt ise 33 bin 30 TL'ye yükseldi. Asgari ücret ile işsizlik maaşı başta olmak üzere birçok kalemde artış yapıldı.





İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

İşsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanıyor. Burada üst sınır ise yüzde 80 olarak belirleniyor. 2025 yılında 10 bin 323 TL olarak uygulanan en düşük işsizlik maaşı asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam ile 13 bin 212 TL'ye, 20 bin 804 TL olarak uygulanan en yüksek işsizlik maaşı ise 26.424 TL'ye yükseldi. Damga vergisi kesilince ise en yüksek işsizlik maaşı 26 bin 280 TL oldu.