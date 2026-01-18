Demir ağa büyük bütçe

Söz konusu bütçe ile yatırım programında yer alan ve yapımı devam eden önemli projelerin bazılarının 2026, bazılarının ise 2032 yılı itibarıyla tamamlanması öngörüldü. TCDD Taşımacılık AŞ'nin, yapımına devam edeceği projeler için bu yıl 24 milyar 274 milyon 207 bin lira, yeni projeler için ise 13 milyar 725 milyon 793 bin lira olmak üzere, toplam 38 milyar lira bütçe ayrıldı.