Demir ağa büyük bütçe

TÜRKİYE'DE demir yollarında 2016 ve sonrasında başlayan 91 projenin hizmete alınması için bu yıl bütçeden 261 milyar 580 milyon lira ödenek tahsisi yapıldı.
Söz konusu bütçe ile yatırım programında yer alan ve yapımı devam eden önemli projelerin bazılarının 2026, bazılarının ise 2032 yılı itibarıyla tamamlanması öngörüldü. TCDD Taşımacılık AŞ'nin, yapımına devam edeceği projeler için bu yıl 24 milyar 274 milyon 207 bin lira, yeni projeler için ise 13 milyar 725 milyon 793 bin lira olmak üzere, toplam 38 milyar lira bütçe ayrıldı.
TCDD Genel Müdürlüğüne ise bu dönemde, 111 milyar 580 milyon lira bütçe tahsisi gerçekleştirildi. Yatırım Programı'nda, Bakanlığın da yürüttüğü demir yolu yatırımları için 112 milyar lira bütçe ayrıldı.