Açılışı Başkan Erdoğan yapacak: Esenboğa Havalimanı’nda yeni kule ve 3. pist hizmete giriyor

ANKARA Esenboğa Havalimanı'nda havacılık altyapısını güçlendirecek yeni kule ve üçüncü pist, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Törenle birlikte Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesini ve operasyonel gücünü artıracak birçok yatırım aynı anda hizmete alınacak. 2 etaptan oluşan projenin 1. etap işleri tamamlanırken bu işler kapsamında havalimanının 75 metre genişliği ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pisti ve 77 metre yüksekliğindeki yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi ve 13 bin 500 metrekare teknik bloğuyla güçlenen altyapısıyla birlikte 85 bin metrekare büyüklüğünde 6 adet uçak park kapasiteli yeni bir kargo apronu, 15 adet nöbetçi kule ve 232 metrekare ana nizamiye binası gibi toplam 41 bin 52 metrekare inşaat alanına sahip çok sayıda bina inşa edildi.