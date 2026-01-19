En düşük emekli maaşı bu hafta Meclis'te!

Emekli zammı için belirlenen enflasyon oranı ile milyonlarca SSK Bağkur emeklisinin maaş hesabı değişti. Emekli maaşı alanlar için maaş tablosu yeniden belirlendi. En düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemenin bu hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. İşte emekliye zam sürecinden merak edilen tüm detaylar…
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BU HAFTA MECLİS'TE
TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul'da, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren 'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
Teklife göre, en düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren 20 bin lira olacak. Asgari ücret işveren desteği 2026 yılı için 1 Ocak'tan itibaren 1000 liradan 1270 liraya yükseltilecek.
6 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu'na göre aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 oldu. Böylece milyonların maaş zamlarını belirleyen toplam enflasyon ve enflasyon farkı da ortaya çıktı. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 30, yüzde 33 aralığında gelmesini yönündeydi. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu.
Toplam enflasyon: %12.19
5 aylık enflasyon farkı: %6,85
Toplu sözleşme zammı: %11
Kümülatif zam: %18,60
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Emekli zammı için 6 aylık enflasyon göz önüne alındığında SSK Bağkur emeklisinin yüzde 12,19 zam alacağı hesaplandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?
Yeni yapılan düzenleme ile enflasyon hesabına göre 18 bin 939 lira olan emekli maaşı yüzde 18,4 zamla 20 bin liraya kadar yükseldi. Yeni düzenleme emekli maaşı yüzde 12.19 zamla 20 bin TL'ye ulaşmayan 17 bin 827 TL'den daha az kök maaşı olan emeklileri kapsayacak.
EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN İKİ RAKAM MASADA
Kulislerde Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri konusunda iki rakam üzerinde duruluyor. Bayram ikramiyelerinin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında artabileceği yönünde iki rakam gündemde. Ancak 5 bin TL'lik artışın ağırlıklı olduğu belirtiliyor. Ekonomi yönetimi bayram ikramiyelerinin bütçe üzerindeki yüke ilişkin etki analizi hazırlıyor.
Etki analizinde ortaya çıkacak mali yük senaryolarına göre hükümet bayram ikramiyelerindeki artışa karar verecek.