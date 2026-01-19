En düşük emekli maaşı bu hafta Meclis'te!

Emekli zammı için belirlenen enflasyon oranı ile milyonlarca SSK Bağkur emeklisinin maaş hesabı değişti. Emekli maaşı alanlar için maaş tablosu yeniden belirlendi. En düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemenin bu hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. İşte emekliye zam sürecinden merak edilen tüm detaylar…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BU HAFTA MECLİS'TE

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul'da, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren 'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Teklife göre, en düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren 20 bin lira olacak. Asgari ücret işveren desteği 2026 yılı için 1 Ocak'tan itibaren 1000 liradan 1270 liraya yükseltilecek.