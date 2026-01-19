Girişimcilik projeleri desteklerle güçleniyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, KOBİ ve girişimcilik alanında 2029 yılına kadar tamamlanması öngörülen 24 projeye 2025 sonu itibarıyla 20.9 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi. Projeler içinde küçük sanayi sitesi, OSB'lerde inşaat, arıtma tesisi yatırımları, Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı, Uygulamalı KOBİ Verimlilik ve Eğitim Merkezi (Model Fabrika), küçük sanayi sitesi dönüşümü, dış finansmanlı OSB ve sanayi sitesi yapımı, deprem bölgesindeki sanayi iş yerlerinin yapımı ile teknoloji geliştirme bölgeleri için yatırımlar bulunuyor.