Haberler Ekonomi Altın 10 yılda 2 konut doğurdu! Altın 10 yılda 2 konut doğurdu! Türkiye’de konut fiyatları, altın bazında tarihi dibi gördü. Ülke genelinde düşüş yüzde 65’i buldu. Dolar bazında ise fiyatlar hafif yükseliş gösterdi. HABER MERKEZİ









Konut fiyatları, 2025'in son çeyreğinde altın bazında tarihi dibi gördü. Merkez Bankası (MB) verilerine göre; 2025 sonunda Türkiye genelinde 100 metrekarelik ortalama konut fiyatı 4 milyon 545 bin TL, İzmir'de 4 milyon 958 bin TL, İstanbul'da 7 milyon 415 bin TL, Ankara'da ise 4 milyon 127 bin TL oldu. Fiyatları Cumhuriyet altını bazında incelediğimizde; 100 metrekarelik ortalama bir konut, Türkiye genelinde 111.9, İzmir'de 122. İstanbul'da 182.5, Ankara'da 101.6 altına denk geliyor.

YÜZDE 58'LİK DÜŞÜŞ

Cumhuriyet altını, konut verilerinin paylaşılmaya başlandığı 2010'un ilk çeyreğinde yaklaşık 363 liraydı. 2015'te konut fiyatlarının altın bazında zirveye çıktığında 688 TL civarındaydı. 2025'in son çeyreğinde ise 40 bin 650 lira seviyesindeydi. Türkiye genelinde 2015'in son çeyreğinde 100 metrekarelik konut fiyatı, yaklaşık 322 Cumhuriyet altını ile denkti. 2025'in son çeyreğinde ise yüzde 65 düşüşle yaklaşık 112 altın. Yani neredeyse o dönem 1 konut alınabilen altınla, bugün 3 konut alınabiliyor. İzmir ise tarihi zirvesini 2014'ün son çeyreğinde yaşadı. 100 metrekarelik ortalama bir konutun bedeli o dönemde 293 altındı. 2025'in son çeyreğinde ise gereken altın miktarı 122'ye geriledi.