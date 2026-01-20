Altın 10 yılda 2 konut doğurdu!

Konut fiyatları, 2025'in son çeyreğinde altın bazında tarihi dibi gördü. Merkez Bankası (MB) verilerine göre; 2025 sonunda Türkiye genelinde 100 metrekarelik ortalama konut fiyatı 4 milyon 545 bin TL, İzmir'de 4 milyon 958 bin TL, İstanbul'da 7 milyon 415 bin TL, Ankara'da ise 4 milyon 127 bin TL oldu. Fiyatları Cumhuriyet altını bazında incelediğimizde; 100 metrekarelik ortalama bir konut, Türkiye genelinde 111.9, İzmir'de 122. İstanbul'da 182.5, Ankara'da 101.6 altına denk geliyor.
YÜZDE 58'LİK DÜŞÜŞ
Cumhuriyet altını, konut verilerinin paylaşılmaya başlandığı 2010'un ilk çeyreğinde yaklaşık 363 liraydı. 2015'te konut fiyatlarının altın bazında zirveye çıktığında 688 TL civarındaydı. 2025'in son çeyreğinde ise 40 bin 650 lira seviyesindeydi. Türkiye genelinde 2015'in son çeyreğinde 100 metrekarelik konut fiyatı, yaklaşık 322 Cumhuriyet altını ile denkti. 2025'in son çeyreğinde ise yüzde 65 düşüşle yaklaşık 112 altın. Yani neredeyse o dönem 1 konut alınabilen altınla, bugün 3 konut alınabiliyor. İzmir ise tarihi zirvesini 2014'ün son çeyreğinde yaşadı. 100 metrekarelik ortalama bir konutun bedeli o dönemde 293 altındı. 2025'in son çeyreğinde ise gereken altın miktarı 122'ye geriledi.
DOLAR BAZINDA YÜKSELİŞ
Burada yaklaşık yüzde 58'lik bir düşüş söz konusu. O dönemde 1 ev alabilen altın, bugün İzmir'den 2 evi rahatlıkla alabiliyor. İstanbul'da ortalama konut fiyatı da, yine aynı dönemde 631,5 Cumhuriyet altınına denk geliyordu. Bugün ise yaklaşık yüzde 71 düşüşle 182,5 altına tekabül ediyor. 2015'te 1 konut alabilen altın, bugün 3 konut alıyor. Konut fiyatları dolar bazında ise 2025'in son çeyreğinde 2025'in 3. çeyreğine göre artış gösterdi. Türkiye genelinde metrekare ortalama fiyatı, 1044 dolardan 1076 dolara, İzmir'de 1154 dolardan 1173 dolara İstanbul'da 1686 dolardan 1755 dolara, Ankara'da 946 dolardan 977 dolara yükseldi. Önceki çeyreğe göre yükseliş olsa da Türkiye ortalamasında, İstanbul'da ve İzmir'de fiyatlar dolar cinsinden zirveden uzakta. Türkiye ortalaması, 2023'ün 2. çeyreğinde 1157 dolar ile, İstanbul aynı çeyrekte 1879 dolar ile, İzmir ise 1256 dolar ile en yüksek rakamlara ulaşmıştı.