Altında ve gümüşte rekor! İslam Memiş tarih verdi: Gram altın ne kadar oldu?

Altın ve gümüş, dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerilimlerle rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı tarihi seviyelere yakın kapatan altın ve gümüş, yeni haftaya rekorla başladı. Peki, gram altın, çeyrek ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram gümüş bugün kaç lira? İşte 20 Ocak 2026 altın ve gümüş satış fiyatları...
GRAM ALTIN VE GÜMÜŞTE REKOR
Ons tarafındaki dalgalanma ile gram altın ve gümüş rekora hız verdi. Gram altın 6536.108 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı, gram gümüş ise 131.7362 TL ile tarihi rekora imza attı.
Çeyrek altın, 10.685 TL, yarım altın 21.371 TL, cumhuriyet altını ise 44.274 TL ile rekor kırdı.
KUYUMCULARDA ALTIN VE GÜMÜŞ REKOR SEVİYEDE
Kapalıçarşı piyasasında geçtiğimiz hafta en yüksek 6.549 TL'yi gören gram altın bu hafta 6.661 TL'ye, 136,98 TL'yi gören gram gümüş ise 139 TL'ye çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.
Kuyumcularda çeyrek altın, 10.864 TL, yarım altın 21.557 TL, ata altın ise 44.392 TL'ye çıktı.
20 OCAK ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış: 6.524,36 TL
Satış: 6.525,19 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.754,00 TL
Satış: 10.840,00 TL
YARIM ALTIN
Alış: 21.508,00 TL
Satış: 21.680,00 TL
TAM ALTIN
Alış: 42.883,00 TL
Satış: 43.195,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 43.621,00 TL
Satış: 44.274,00 TL