Haberler Ekonomi Altında ve gümüşte rekor! İslam Memiş tarih verdi: Gram altın ne kadar oldu? Altında ve gümüşte rekor! İslam Memiş tarih verdi: Gram altın ne kadar oldu? 2025 yılında rekor kıran altın fiyatları 2026'da da devam ediyor. Altın ve gümüş ABD'nin Avrupa'ya yönelik gümrük vergisi hamlesi ve Fed belirsizliğiyle yeni güne rekor açılışla başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarih verdi. İşte 20 Ocak altın ve gümüş fiyatları... SABAH









Altın ve gümüş, dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerilimlerle rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı tarihi seviyelere yakın kapatan altın ve gümüş, yeni haftaya rekorla başladı. Peki, gram altın, çeyrek ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram gümüş bugün kaç lira? İşte 20 Ocak 2026 altın ve gümüş satış fiyatları...

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞTE REKOR Ons tarafındaki dalgalanma ile gram altın ve gümüş rekora hız verdi. Gram altın 6536.108 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı, gram gümüş ise 131.7362 TL ile tarihi rekora imza attı. Çeyrek altın, 10.685 TL, yarım altın 21.371 TL, cumhuriyet altını ise 44.274 TL ile rekor kırdı.