Deprem bölgesine 697 milyar TL’lik yatırım bütçesi ayrıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerin yeniden imarı için 2026'da kapsamlı yatırımlar yapılacak. Altyapıdan eğitime, turizmden konuta birçok alanda planlanan projelerle bölgenin yeniden yapılandırılması hedefleniyor. Devlet Su İşleri ve TCDD, sulama, taşkın koruma ve demiryolu onarım çalışmaları için milyarlarca lira ayırırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 8 bin 500 afet konutu inşa etmeyi planlıyor. Toplamda deprem bölgesine ayrılan yatırım bütçesi 697 milyar lirayı buluyor.