Hangi meslekler 5 yıl daha erken emekli olacak? İşte SGK'nın aradığı o şartlar...

Yıpranma payı madenciler, polisler ve askerlerle anılan bu hak, artık sağlık çalışanlarından gazetecilere, itfaiyecilerden ağır sanayi işçilerine kadar pek çok sektörü kapsıyor.

PRİME EKLENİYOR

Ağır ve riskli işlerde çalışanlar, Fiili Hizmet Süresi Zammı sayesinde daha erken emekli olabiliyor. Uygulama, prim gününe ilave süre ekliyor ve biriken sürelerle emeklilik yaşından da indirim sağlıyor. Yıpranma payı olan mesleklerde, normalde yılda 360 gün olan prim süresi risk grubuna göre yılda 60, 90 veya 180 gün artıyor.

Örneğin yılda 90 gün yıpranma payı bulunan bir işte 12 ay çalışan kişinin primi 360 gün yerine 450 gün olarak işleniyor. Kazanılan ilave sürenin emeklilik yaş haddinden de düşürülebildiği, biriken sürelerin emeklilik yaşını 5 yıla kadar, bazı çok ağır işlerde ise 8 yıla kadar erkene çekebildiği belirtildi.

Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için en önemli iki kriter; prim gün sayısı ve yaş. Normal şartlarda bu iki kriteri doldurmak on yıllar sürerken, bazı meslekler doğaları gereği insan ömründen ve sağlığından daha fazla götürüyor. Devlet, bu adaletsizliği gidermek için "Yıpranma Payı" sistemini devreye sokmuştu.