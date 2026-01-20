Haberler Ekonomi İş arayanlardan engellilere cep harçlığı zammı! Bakan Işıkhan İŞKUR desteğini duyurdu İş arayanlardan engellilere cep harçlığı zammı! Bakan Işıkhan İŞKUR desteğini duyurdu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR İşgücü Uyum Programı kapsamında iş arayan gençlere, engellilere ve kadınlara ödenen cep harçlığına zam geldiğini açıkladı. SABAH









İŞKUR Gençlik Programı kapsamında gençlere yönelik cep harçlıklarının yükselmesinin ardından bir zam da iş arayan gençlere, engellilere ve kadınlara ödenen cep harçlığına geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programı kapsamında sağlanan desteklere ilişkin önemli bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

GÜNCEL CEP HARÇLIĞI ÜCRETİ Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile programdan yararlanan vatandaşlara ödenen cep harçlıklarının 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla günlük 1.375 TL'ye aylık ise 19.250 TL'ye yükseldiğini açıkladı.