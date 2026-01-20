MTV ödemelerinde sahte sitelere karşı dikkatli olunmalı

MİLYONLARCA araç sahibi için vergi takvimi işliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemeleri için son 14 güne girildi. Mükelleflerin, cezalı duruma düşmemek için ödemelerini 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapması gerekiyor. MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamalardan da ödeme yapılabiliyor. Yetkililerin, internet üzerinden yapılacak ödemeler için kritik bir uyarısı da var. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tarayıcıya doğrudan gib.gov.tr adresinin yazılması gerekiyor.