Muğla 3 milyon 461 bin yabancı turisti ağırladı

İSTANBUL ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turistin ziyaret ettiği Muğla, 2025'te yüzde 6 düşüş ile 3 milyon 461 bin 311 yabancı turist ziyaret etti. 2024 yılında Muğla'ya 3 milyon 695 bin 405 yabancı turist ziyaret etmişti. Muğla'yı tercih eden yabancı ülkeler arasında ilk sırayı İngiltere alıyor. İngiltere'den 12 ayda 1 milyon 455 bin 592 yabancı turist, Muğla'da tatilini geçirdi. İngiltere'yi sırasıyla 400 bin 391 kişi ile Rusya Federasyonu, 299 bin 739 kişi ile Polonya, 242 bin 825 kişi ile Almanya ve 89 bin 559 kişi ile Hollanda takip ediyor. Gelen turistlerin yüzde 42'si İngiliz, yüzde 11'si Rusya Federasyonu, yüzde 9'u Polonya, yüzde 7'si Almanya ve yüzde 3'ünü de Hollanda oluşturuyor.