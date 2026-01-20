Haberler Ekonomi Tapu işlemlerinde QR kod zorunluluğu başlıyor Tapu işlemlerinde QR kod zorunluluğu başlıyor Türkiye'de tapu işlemlerinde önemli bir değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Yapılacak olan yeni düzenlemeye göre tapu devirlerinde ve noter aracılığıyla yapılacak gayrimenkul satış sözleşmelerine, şubat ayı itibarıyla QR kod zorunluluğu getirilecek. HABER MERKEZİ









12. Yargı Paketi kapsamında hazırlanan ve Şubat ayında TBMM'ye sunulması öngörülen düzenleme ile tapu devirleri ve noter aracılığıyla yapılan gayrimenkul satış sözleşmelerinde QR kod kullanımı zorunlu hale getirilecek.

QR KOD BULUNDURULMASI ZORUNLU HALE GELECEK Yasalaşması beklenen düzenlemeye göre, noterlerin düzenlediği tüm tapu işlemleri ve resmi belgelerde QR kod bulunacak. Bu karekodlar sayesinde belgeler, Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden anında doğrulanabilecek. Böylece tapu işlemlerinde ve noter belgelerinde sahtecilik riskinin azaltılması hedefleniyor.