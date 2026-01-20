Tarım ilacı kullanımında ‘B-Reçete’ dönemi

TARIM ve Orman Bakanlığı, tarladan sofraya gıda güvenliği sağlamak için tarla ve bahçelerde kullanılan ilaçların belirli limitleri aşmasını önlemek için reçeteli satış dönemini başlattı. Pestisit kalıntısını önlenmek için "Bitki Reçetesi" sistemiyle zirai ilaçlar ve bitki koruma ilaçları, beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisinin reçetesiyle alınabilecek. B-Reçete sistemiyle tarlalarda ne kadar alanda, hangi ilaçların kullanıldığı il, ilçe ve arazi bazında izlenebilirken tarımsal üretimde doğru dozda ve zamanda zirai ilaç kullanımının sağlanması hedefleniyor. Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli'nde pilot uygulama başlarken sistemin, 1 Temmuz'da Türkiye genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor.