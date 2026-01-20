Yaşlılara bakım sigortası geliyor

2026 yılı için çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatımız ile ilgili çok önemli değişiklikler planlanıyor. Bunlardan birisi de 2026 Cumhurbaşkanlığı Programı'nda yer alan bakım sigortası olacak. Dünyanın birçok ülkesinde benzer uygulamaları olan sigorta, Türkiye'de de hayata geçecek. Bu sigorta sayesinde vatandaşların yaşlandıklarında sağlık giderlerini, bakım ve tedavi giderleri karşılanmış ve güvenceye alınmış olacak.
ZORUNLU İHTİYAÇ
Sosyal güvenlik sistemine ek olarak devreye girecek bakım sigortası hem sosyal güvenlik üzerindeki yükü azaltacak hem de çalışsın çalışmasın vatandaşlara yaşlandıklarında bir güvence sağlayacak. Bu konunun detayları üzerinde çalışmalar devam ediyor ancak dünyadaki modeller de inceleniyor. Hollanda, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde benzer uygulamalar bulunuyor. Özellikle yaşlı nüfusun önümüzdeki dönemde artacak olması bu sigortaya olan ihtiyacı da zorunlu hale getiriyor.
ÇALIŞMA YAPILIYOR
Uygulanacak model ile ilgili çalışma devam ediyor. Bu yıl içinde bazı pilot uygulamaları da görmemiz mümkün olabilecek. Mevcut uygulamalara bakıldığında bu noktada vatandaşların belli bir yaşın üstüne geldiklerinde bu sigortaya dahil olmalarını içeriyor. Sigortaya belli oranda vatandaşların prim ödemesi ve belli oranda devlet katkısı da söz konusu oluyor. Burada devlet katkısı önem kazanıyor. Devlet katkısı zamana yayılacağı ve primlerinde zaman içinde ödenmesi sistemi kolaylaştırıyor. Sonuçta belli bir yaşa gelince vatandaşların tüm bakım ve tedavi gibi giderleri bu sigorta üzerinden karşılanıyor. Böylece uzun vadeli sigorta, genel sağlık sigortası gibi sistemlere bakım sigortası da eklenmiş olacak.
Önümüzdeki günlerde bununla ilgili detayları da öğrenmiş olacağız. Emeklilerin Ocak ayında yapılan enflasyon artışı sonrası ortaya çıkan yeni maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı. SSK (4A) emeklileri için süreç 17 ocakta başladı. Bağ-kur (4B) emeklileri için ise ödemeler 25 ocakta başlayacak. Memur emeklileri maaşlarını aldılar. Onlara da zam farkları bu ay içinde yatırılacak. Taban maaşla ilgili yasal düzenlemenin de bu hafta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasa çıkana kadar maaşlarını alanlar için taban maaş 16.881 TL olarak yatırıldı. Yasa çıktıktan sonra onlara da farklar ilave olarak yatırılacak. Burada bir hak kaybı olmayacak. Yeni maaşlarını merak eden emekliler e-devlet sisteminde emekli aylık bilgisi ya da emekli aylık ödeme bilgisi bölümlerinden görebilirler.