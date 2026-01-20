Haberler Ekonomi Yaşlılara bakım sigortası geliyor Yaşlılara bakım sigortası geliyor Cumhurbaşkanlığı Programı'nda yer alan bakım sigortası uygulamaya geçtiğinde, vatandaşlar yaşlandıklarında tüm sağlık giderlerinin karşılanması planlanıyor. FARUK ERDEM









2026 yılı için çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatımız ile ilgili çok önemli değişiklikler planlanıyor. Bunlardan birisi de 2026 Cumhurbaşkanlığı Programı'nda yer alan bakım sigortası olacak. Dünyanın birçok ülkesinde benzer uygulamaları olan sigorta, Türkiye'de de hayata geçecek. Bu sigorta sayesinde vatandaşların yaşlandıklarında sağlık giderlerini, bakım ve tedavi giderleri karşılanmış ve güvenceye alınmış olacak.





ZORUNLU İHTİYAÇ

Sosyal güvenlik sistemine ek olarak devreye girecek bakım sigortası hem sosyal güvenlik üzerindeki yükü azaltacak hem de çalışsın çalışmasın vatandaşlara yaşlandıklarında bir güvence sağlayacak. Bu konunun detayları üzerinde çalışmalar devam ediyor ancak dünyadaki modeller de inceleniyor. Hollanda, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde benzer uygulamalar bulunuyor. Özellikle yaşlı nüfusun önümüzdeki dönemde artacak olması bu sigortaya olan ihtiyacı da zorunlu hale getiriyor.