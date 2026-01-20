Yeni otel yatırımları iç pazarı güçlendiriyor

TÜRKIYE endüstriyel mutfak sektörü, 2026'ya güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. İç pazarda açılması planlanan 80-90 yeni 5 yıldızlı otel ve 35 tatil köyü, sektöre yüksek hacimli yatırım fırsatları sunarken, ABD pazarında son yıllarda artan ihracat, sektörün dış pazardaki ivmesini de güçlendiriyor. Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) Başkanı Bekir Topuz, iç pazarda yüzde 20, ihracatta ise yüzde 10'a varan büyüme öngördüklerini belirtti. Sektörün dünya sıralamasında 8'inci olduğunu ve yaklaşık 5,5 milyar dolarlık ihracat hacmiyle global pazardan yüzde 2 pay aldığını vurgulayan Topuz, Türkiye'nin çeşitlilik ve entegre üretim kapasitesinin rekabette en büyük avantaj olduğunu söyledi.