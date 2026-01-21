Alo 175 Tüketici Hattı’na 471 bin şikayet geldi

TİCARET Bakanlığı bünyesindeki "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"ndan geçen yıl 471 bin 393 çağrıya cevap verilirken bunlardan 214 bin 295'ini ayıplı mal ve hizmetlere yönelik şikayetler oluşturdu. Hatta 2021'de 572 bin 386 başvuru gelirken 2022'de bu sayı 333 bin 438'e geriledi. Söz konusu hatta ulaşan başvurularda sonraki yıllarda ise düzenli artış görüldü. Bu kapsamda 2023'te 385 bin 682, 2024'te 422 bin 784 olan başvuru sayısı, geçen yıl 471 bin 393 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl içinde de en çok çağrı 43 bin 979 ile temmuz ayında alındı. Bunu 40 bin 795 ile mayıs ve 40 bin 793 ile ağustos ayları izledi.