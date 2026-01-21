Altın ve gümüş güne rekorla başladı! İşte 21 Ocak güncel altın ve gümüş fiyatları

Altın fiyatları, güvenli liman arayışının güçlenmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik çıkışlarının Avrupa ile yeni bir ticaret gerilimini tetikleyebileceği, hatta NATO dengelerini sarsabileceği endişeleriyle birlikte doların zayıflamasından destek buldu. Bu gelişmelerin etkisiyle altında son durum ne oldu? İşte güncel altın - gümüş fiyatları...