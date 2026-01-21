  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Altın ve gümüş güne rekorla başladı! İşte 21 Ocak güncel altın ve gümüş fiyatları

ABD ile Avrupa Birliği'nin Grönland konusunda karşı karşıya gelmesi, altın ve gümüşe de etki etti. Altın, tarihinde ilk kez 4 bin 800 dolar sınırını aşarak ons başına 4 bin 843 dolarla rekor kırdı. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? Ons altın kaç dolardan alıcı buluyor? İşte 21 Ocak itibarıyla güncel altın ve gümüş fiyatları…

Altın fiyatları, güvenli liman arayışının güçlenmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik çıkışlarının Avrupa ile yeni bir ticaret gerilimini tetikleyebileceği, hatta NATO dengelerini sarsabileceği endişeleriyle birlikte doların zayıflamasından destek buldu. Bu gelişmelerin etkisiyle altında son durum ne oldu? İşte güncel altın - gümüş fiyatları...

Gram altın: 6 bin 896 TL

Çeyrek altın: 11 bin 257 TL

Yarım altın: 22 bin 493 TL

Cumhuriyet altını: 46 bin 46 TL

ONS Altın: 4 bin 841 dolar

Peki, gümüş fiyatları 21 Ocak Çarşamba gününe nasıl başladı? Gram gümüş ne kadar oldu? ONS gümüş kaç dolardan işlem görüyor? İşte güncel gümüş fiyatları…

Gram Gümüş: 130,62 TL

ONS Gümüş: 93,96 Dolar

PLATİN TARİHİ ZİRVEDE!

Platin de yükselişten payını aldı ve ons fiyatı 2 bin 511 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

