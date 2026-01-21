Altın ve gümüş güne rekorla başladı! İşte 21 Ocak güncel altın ve gümüş fiyatları

Altın fiyatları, güvenli liman arayışının güçlenmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik çıkışlarının Avrupa ile yeni bir ticaret gerilimini tetikleyebileceği, hatta NATO dengelerini sarsabileceği endişeleriyle birlikte doların zayıflamasından destek buldu. Bu gelişmelerin etkisiyle altında son durum ne oldu? İşte güncel altın - gümüş fiyatları...
Gram altın: 6 bin 896 TL
Çeyrek altın: 11 bin 257 TL
Yarım altın: 22 bin 493 TL
Cumhuriyet altını: 46 bin 46 TL
ONS Altın: 4 bin 841 dolar
Peki, gümüş fiyatları 21 Ocak Çarşamba gününe nasıl başladı? Gram gümüş ne kadar oldu? ONS gümüş kaç dolardan işlem görüyor? İşte güncel gümüş fiyatları…
Gram Gümüş: 130,62 TL
ONS Gümüş: 93,96 Dolar
PLATİN TARİHİ ZİRVEDE!
Platin de yükselişten payını aldı ve ons fiyatı 2 bin 511 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.