Altın ve gümüşten güçlü yükseliş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı alma girişimine karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından AB ülkelerinin de ABD'ye karşı misilleme hazırlığında olduğu paylaşılmıştı. Güvenli liman alımlarının desteğiyle altının onsu dün erken saatlerde tarihte ilk kez 4 bin 700 doların üzerine çıktı. Ons altında yaşanan yükselişin ardından gram altın fiyatı da 6 bin 560 lirayla rekor tazeledi. Gümüş de yine Ocak ayının başından itibaren yükselişini sürdürürken yatırımcının en güvendiği değerli metallerde ilk sıralara yerleşti.