Ev ve araba alacaklar dikkat! Konut ve taşıt kredisi hesapları değişti: O tarihten itibaren uygulanacak

MERKEZ'İN İNDİRİMİ KONUT VE TAŞIT KREDİLERİNİ AŞAĞI ÇEKECEK

2025'te toplamda 950 baz puan indirime giden ve son olarak 150 baz puan indirimle politika faizini yüzde 39,5'ten yüzde 38'e çeken Merkez Bankası'nın ortalama olarak 100 ile 200 baz puan arasında bir indirim yaparak faizi yüzde 36 bandına çekmesi bekleniyor. Politika faizinde olası indirim, konut ve taşıt kredilerinin de gerilemesine yol açacak. Bankalar konut kredisini ortalama olarak yüzde 2.65 civarında uyguluyor. Sadece Ziraat Bankası konut kredisi faizlerini 'Konut Kredisi Ürün Paketi' kapsamında yüzde 2.69'dan yüzde 2,49'a çekmişti.

Taşıt kredilerinde faizler ortalama olarak 3,20-3,50 civarında, en düşük faiz ise 2,85.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 36'ya çekmesi dahilinde:

Konut kredisi faizlerinin 0,35–0,45 puan

Taşıt kredisi faizlerinin 0,40–0,60 puan inmesi bekleniyor.

Bu doğrultuda olası senaryoya göre konut kredisi faizleri yüzde 2,20, taşıt kredileri ise ortalama olarak 2,75 civarına gerileyecek.