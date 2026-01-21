Gözler Merkez Bankası’nda: TCMB faiz indirimine gidecek mi?

Bu hafta finans piyasalarının odağında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararı ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's'in Türkiye'ye ilişkin yapacağı değerlendirmeler bulunuyor.

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB'nin ocak ayına ilişkin faiz kararı, 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

PPK TOPLANTI TAKVİMİ

TCMB'nin 2026 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirilecektir:22 Ocak 202612 Mart 202622 Nisan 202611 Haziran 202623 Temmuz 202610 Eylül 202622 Ekim 2026

Peki ekonomistler TCMB'nin ocak ayı faiz kararına ilişkin ne bekliyor? İşte yanıtı…

EKONOMİSTLER NE BEKLİYOR?

AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.

Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.

SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU

Geçen yıl aralık ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmişti.

MOODY'S VE FITCH KARARLARI

Moody's ve Fitch'in alacağı kararlar piyasalar açısından yakından izlenecek. Kredi derecelendirme kuruluşlarının, Fitch ve Moody's'in cuma günü piyasaların kapanmasının ardından Türkiye'ye ilişkin kredi notu değerlendirmelerini duyurması bekleniyor.

Piyasa uzmanları, her iki kuruluşun da kredi notunda değişikliğe gitmeyeceğini ancak not görünümünde olumlu bir revizyon yapabileceğini öngörüyor.

Ocak ayı faiz kararı, Merkez Bankası'nın 2026 dönemine ilişkin para politikası yaklaşımını daha belirgin hale getirecek. Piyasa aktörleri, alınacak karar kadar karar metninde yer alacak değerlendirme ve yönlendirmeleri dikkatle takip ediliyor.