Havalimanı yatırımları hız kazandı

ANKARA'DA Esenboğa Havalimanı'nın yeni pisti hizmete açılırken, İstanbul Havalimanı'ndaki doğu-batı yönlü dördüncü ana pistin ve Hatay Havalimanı'ndaki ana pistin yenilenme çalışmalarının bu yıl tamamlanması hedefleniyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, Antalya Havalimanı'nın 740 milyon Euro tutarındaki kapasite artırım çalışmaları geçen yıl tamamlanırken, yıllık 35 milyon olan yolcu kapasitesi yeni yatırımlarla 82 milyona yükseltildi. Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımı projesinin birinci etabı da tamamlandı ve üçüncü pisti, yeni hava trafik kontrol kulesi ile tamamlayıcı tesisleri açıldı. Böylece havalimanının yolcu kapasitesi 20 milyondan 30 milyona yükseldi.