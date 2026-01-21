Su ürünleri satışında lider Ege Bölgesi! Türkiye'nin 2025'te imza attığı 2 milyar 243 milyon dolarlık rekor su ürünleri ihracatının 1 milyar 474 milyon 195 bin dolarlık kısmı Ege Bölgesi'nden gerçekleştirildi. HABER MERKEZİ









ÜÇ tarafı denizle çevrili ve önemli iç sulara sahip Türkiye, son yıllarda balık üretimiyle ön plana çıkıyor. Üretimini artıran Türkiye, 2025'te 1 milyon 20 bin ton üretimle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Toplam 280 bin ton ihracat miktarının 178 bin tonu (yaklaşık yüzde 64) Ege'den gerçekleştirilirken bölgedeki ihracatçılar 2 milyar 243 milyon dolarlık dış satımın 1 milyar 474 milyon 195 bin dolarına (yaklaşık yüzde 66) imza attı.





EN ÇOK LEVREK SATILDI

BÖLGE, en fazla geliri 515 milyon dolar ile levrekten kazandı. Levreği 456 milyon dolarla çipura, 214 milyon dolarla Türk somonu, 50 milyon dolarla alabalık ve 24 milyon dolarla orkinos izledi. Bir önceki yıla göre Ege'nin levrek ve çipura ihracatı yüzde 14, Türk somonu ihracatı yüzde 34 arttı. Ege Bölgesi'ndeki ihracatçılar, en çok balığı Rusya, İtalya, Yunanistan ve İngiltere'ye gönderdi.