Yaşlı bakım sigortasında son durum! Tüm sağlık giderleri karşılanacak

FARUK ERDEM









2026 yılı için çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatımız ile ilgili çok önemli değişiklikler planlanıyor. Bunlardan birisi de 2026 Cumhurbaşkanlığı Programı'nda yer alan bakım sigortası olacak. Dünyanın birçok ülkesinde benzer uygulamaları olan sigorta Türkiye'de de hayata geçecek. Bu sigorta sayesinde vatandaşların yaşlandıklarında sağlık giderlerini, bakım ve tedavi giderleri karşılanmış ve güvenceye alınmış olacak.

DÜNYA ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR Sosyal güvenlik sistemine ek olarak devreye girecek bakım sigortası hem sosyal güvenlik üzerindeki yükü azaltacak hem de çalışsın çalışmasın vatandaşlara yaşlandıklarında bir güvence sağlayacak. Bu konunun detayları üzerinde çalışmalar devam ediyor ancak dünyadaki modeller de inceleniyor.