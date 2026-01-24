Bakan Kurum o iddiaları yalanladı. 'Deprem konutları 18 yıl faizsiz' CÜNEYT HASÇELİK









ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda yaptığı sunumun ardından milletvekillerinin sorularını cevapladı. Muhalefetin 'deprem konutlarının faizle ve yüksek fiyatla vatandaşa satılacağı' iddialarını yalanlayan Bakan Kurum, "Geriye dönüp baktığınızda Antalya ortada, İzmir ortada. Elazığ, Malatya, Van. 300 lira aidatla, faizsiz şekilde ödeme sistemi var. Hal böyleyken sırf milletin aklını karıştırmak adına 'Efendim faizle satılıyor' veya 'Bu bedeller alınıyor' demenin kime ne faydası var? Burası hepimizin ülkesi. Hepimiz sahip çıkacağız. Deprem konutları ödemeleri 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz ve sabit. Sabit oldukça zaten faizsiz oluyor" dedi.





"HATAY'I HİÇ GÖRDÜNÜZ MÜ?"

MUHALEFET vekillerinin deprem konutları ile ilgili sorularına da cevap veren Bakan Kurum, "Deprem konutları teslim edilmedi' diyen bir vekilimiz var. Şimdi sayın vekilim gittiniz mi, gördünüz mü Hatay'ı? Hatay'a bir gidin. Hatay yerle bir olmuştu. Antakya'sı, Defne'si, Samandağ'ı. Şimdi biz gitmişiz. Gördünüz mü diye o yüzden söylüyorum. Şimdi Antakya'da biz ne kadar yapıyoruz biliyor musunuz? Antakya'da hak sahibi olan Hatay genelinde 155 bin. Biz ne yapıyoruz? 200 bin yapıyoruz. Peki biz neyi teslim ettik? Çünkü 11 ilde bunu bilmenizde fayda var. Yani bazı partiler bunu bilmeksizin sadece eleştiri yapmak üzerinden konuşuyor ama gerçekten detayı bilerek konuşmak lazım. Biz deprem bölgesinde sosyal konutları da sayarsanız 680 bin bağımsız bölüm yapıyoruz" diye konuştu.