Bakan Kurum o iddiaları yalanladı. 'Deprem konutları 18 yıl faizsiz'

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda yaptığı sunumun ardından milletvekillerinin sorularını cevapladı. Muhalefetin 'deprem konutlarının faizle ve yüksek fiyatla vatandaşa satılacağı' iddialarını yalanlayan Bakan Kurum, "Geriye dönüp baktığınızda Antalya ortada, İzmir ortada. Elazığ, Malatya, Van. 300 lira aidatla, faizsiz şekilde ödeme sistemi var. Hal böyleyken sırf milletin aklını karıştırmak adına 'Efendim faizle satılıyor' veya 'Bu bedeller alınıyor' demenin kime ne faydası var? Burası hepimizin ülkesi. Hepimiz sahip çıkacağız. Deprem konutları ödemeleri 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz ve sabit. Sabit oldukça zaten faizsiz oluyor" dedi.
"HATAY'I HİÇ GÖRDÜNÜZ MÜ?"
MUHALEFET vekillerinin deprem konutları ile ilgili sorularına da cevap veren Bakan Kurum, "Deprem konutları teslim edilmedi' diyen bir vekilimiz var. Şimdi sayın vekilim gittiniz mi, gördünüz mü Hatay'ı? Hatay'a bir gidin. Hatay yerle bir olmuştu. Antakya'sı, Defne'si, Samandağ'ı. Şimdi biz gitmişiz. Gördünüz mü diye o yüzden söylüyorum. Şimdi Antakya'da biz ne kadar yapıyoruz biliyor musunuz? Antakya'da hak sahibi olan Hatay genelinde 155 bin. Biz ne yapıyoruz? 200 bin yapıyoruz. Peki biz neyi teslim ettik? Çünkü 11 ilde bunu bilmenizde fayda var. Yani bazı partiler bunu bilmeksizin sadece eleştiri yapmak üzerinden konuşuyor ama gerçekten detayı bilerek konuşmak lazım. Biz deprem bölgesinde sosyal konutları da sayarsanız 680 bin bağımsız bölüm yapıyoruz" diye konuştu.
'BAKIŞ AÇILARI OLDUKÇA FARKLI'
TÜRKİYE'NİN ev sahipliği oranını artırmak için dünya genelinde örnek olacak bir sosyal konut anlayışı ile projeler yürüttüğünü ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi: "Yani ev sahipliği oranını arttırmalı mıyız? Arttırmalıyız ama Avrupa'yla kıyaslarken Avrupa'da nüfusun artmadığını da ifade etmek lazım. Şimdi Türkiye'de nüfus artışı halen devam ediyor. Biz bu artışın az olmasından da şikayetçiyiz. Yani daha fazla olsun istiyoruz. Şimdi oradaki bakışla buradaki farklı. Dolayısıyla elmayla elmayı kıyaslamak lazım. Yani Avrupa'da bir tane ülke gösterin Almanya da dahil devlet olarak yılda 50 bin konut yapmış olsun. Bırakın 500 bini, 50 bin konut yapan bir tane ülke gösterin. Bakın 2002'de iktidar olmuşuz. Bugüne gelmişiz, 1 milyon 750 bini teslim etmişiz. 500 bin yeniden açıklamışız. Ne oldu? 2 milyon 250 bin. 2,5 milyon konutu bu devlet dönüştürmüş." Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa projelerine ilişkin de bilgi vererek, "İlk Evim İlk İş Yerim'de 250 bin yapacaktık, 260 bin konutun inşası başladı. Başlamayan bir konut inşası yok. İlk Evim-Arsa'da 235 bin hak sahibi için süreç yürütülüyor. 120 bin hak sahibinin imar planları yapıldı ve burada da arsaların teslimi yapılıyor" şeklinde konuştu.
BAKAN BAYRAKTAR: ŞEHİRLEŞME ALANINDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK
CUMHURİYET tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Manisa'da inşa edilecek 7 bin 459 konut için hak sahipleri belirlendi. Kura programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa'da projeye başvuran 41 şehit ailesinin tamamının öncelik kategorisinde yer aldığı için başvurularının kabul edildiğini açıkladı. Bayraktar, "TOKİ, Türkiye'de son derece büyük bir şehircilik devrimine imza atmıştır. 455 bin deprem konutu, iki ila üç yıl gibi kısa bir sürede hak sahiplerine teslim edildi. Son 23 yıla baktığımızda ise Türkiye genelinde 1 milyon 750 binin üzerinde konut inşa edildiğini görüyoruz. Bu gerçekten çok büyük bir emektir ve dünyada gıptayla takip edilen bir başarıdır. Türkiye, son 23 yılda şehirleşme alanında çok önemli devrimsel adımlar atmıştır. Her vatandaşımız ev sahibi olana kadar bu mücadeleyi, bu çalışmayı ve bu gayreti kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu. Enerji yatırımlarına da değinen Bayraktar, son 23 yılda doğalgazın 81 ile ulaştırıldığını, Manisa'da doğalgaz bulunduğunu ve Köprübaşı ilçesinde şubat ayında doğalgaz hizmetinin başlayacağını açıkladı. Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın bugün 4 milyon hanede kullanıldığını belirten Bayraktar, bu sayının 2028'de 17 milyona ulaşacağını kaydetti.