Türkiye’de satılan her 10 otomobilden 6’sı SUV oldu

DEĞİŞEN tüketici tercihleri doğrultusunda otomobil piyasasında segment dağılımı yeniden şekillenirken, SUV modellerin pazar liderliğini perçinledi. Türkiye genelinde geçen yıl satılan sıfır otomobiller listesinin ilk 10'unda 6 SUV model yer aldı. Söz konusu SUV modellerinin ikisinin tamamen elektrikli, ikisinin hibrit ve kalan ikisini n benzinli olduğu tespit edildi. Aynı dönemde yerli otomobil Togg'un T10X modeli 27 bin 583 satışla yılın en çok satılan otomobilleri listesinde 4'üncü sırada konumlandı.