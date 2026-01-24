  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Türkiye’de satılan her 10 otomobilden 6’sı SUV oldu

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

DEĞİŞEN tüketici tercihleri doğrultusunda otomobil piyasasında segment dağılımı yeniden şekillenirken, SUV modellerin pazar liderliğini perçinledi. Türkiye genelinde geçen yıl satılan sıfır otomobiller listesinin ilk 10'unda 6 SUV model yer aldı. Söz konusu SUV modellerinin ikisinin tamamen elektrikli, ikisinin hibrit ve kalan ikisini n benzinli olduğu tespit edildi. Aynı dönemde yerli otomobil Togg'un T10X modeli 27 bin 583 satışla yılın en çok satılan otomobilleri listesinde 4'üncü sırada konumlandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA