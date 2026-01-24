Zeytinyağı üretiminde dünya ikincisiyiz

ZEYTİN ve zeytinyağı üretiminde İtalya'yı geride bırakarak, İspanya'nın ardından dünyanın en büyük 2'nci üreticisi olan Türkiye, sektörün başaktörü haline geldi. Merkezi Madrid'de bulunan Uluslararası Zeytin Konseyinin Genel Direktörü Jaime Lillo, yaptığı açıklamada, zeytin sektöründe Türkiye'nin vazgeçilemez bir ülke olduğunu belirtti. Jaime Lillo, "Türkiye, zeytin dünyasında büyük bir ülke. Son 5 hasat dönemine baktığımızda, İtalya'nın önünde dünyanın en büyük 2'nci zeytinyağı üreticisi konumunda. Türkiye, sadece iç tüketimde değil uluslararası alanda da zeytin üretiminde büyüyen bir ülke. Büyüyor ve mevcut durumda dünya sağlığına katkıda bulunuyor. Türkiye, zeytinyağında başaktör oldu" dedi. Lillo, 2024-2025'te sofralık zeytin üretiminde de Türkiye'nin, Mısır'ın önünde dünyanın en büyük üreticisi olduğunu ve "olağanüstü bir hasat geçirdiğini" aktardı. Dünyada 2024-2025 hasat yılında zeytinyağı ihracatında yüzde 25'lik bir artış yaşandığını vurgulayan Lillo, bu artışa en çok katkıyı yüzde 132'lik artışla Türkiye'nin verdiği bilgisini paylaştı.