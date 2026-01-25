Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura takvimini duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 4 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci bugün Giresun 'da 1676 konutun kura çekimiyle devam etti.

Bugüne kadar Adıyaman , Şırnak , Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın ve Giresun olmak üzere toplam 32 ilde 121 bin 265 konutun kurası çekilmiş oldu.





22 BİN 393 SOSYAL KONUTUN DAHA HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 26-31 Ocak haftasının kura takvimine yer vererek, "Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız." ifadelerini kullandı.