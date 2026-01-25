e-Devlet birikmiş para sorgulama nasıl yapılır?

Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden birikmiş para sorgulama hizmetini kullanarak BES ve diğer ödemelerden alacaklarını kolayca öğrenebiliyor. Bu hizmet sayesinde kişiler, toplu olarak hak ettikleri ödemeleri görüntüleyebiliyor ve eksik kalan ödemeleri takip edebiliyor. Peki, e-Devlet şahıs ödemeleri sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte yanıtı...
E-DEVLET ŞAHIS ÖDEMELERİ SORGULAMA
e-devlet hizmetleri içerisinde yer alan birikmiş para sorgulama özelliği ile kişiler şahıs ödemelerine ilişkin detayları öğrenebiliyor.
Şahıs ödemeleri sorgulama yapmak için gerekli adımlar ise şöyle;
e-devlet'e TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.
Arama alanına ister SGK yazın burada yer alan hizmetler içerisinden "şahıs ödemeleri sorgulama" sekmesine tıklayın, isterseniz de arama alanına direkt "şahıs" yazarak ilgili hizmeti seçin.
Sorgulama yaptıktan sonra hizmet size ödeme ile ilgili bir alacağınız varsa detayları paylaşacak.