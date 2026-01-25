Gümüşün onsu rekor tazeledi

GÜMÜŞÜN onsu, uluslararası piyasalarda 103,3 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Jeopolitik risklerin devam etmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarından dolayı ticari belirsizliklerin sürmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler güvenli liman varlıklara talebi artırırken, gümüş fiyatları rekor tazeliyor. Gümüşteki fiyat hareketlerinde Çin talebi de etkili oldu. Gümüş, finansal bir varlık olmasının yanı sıra, güneş paneli yapımı başta olmak üzere, endüstriyel alanda önemli bir role sahip. Gümüş ayrıca ABD'nin gümrük vergilerine tabi tutulabileceği endişeleriyle de yükseldi. Gümüş, bu ürünün arzına yönelik endişelerin devam etmesiyle yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Madenlerde çıkarılan gümüşün talebe yetemeyeceğine yönelik tahminler öne çıkıyor.